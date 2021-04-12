شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب الملاحة البحرية.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 12 أبريل بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 12 إبريل 2021، حيث يسود طقس لطيف ومعتدل على أغلب الانحاء نهارا حيث تكون العظمى على القاهرة 23 درجة بعد ان كانت 22 درجة امس، بالاضافة إلى وجود نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر حيث تصل سرعة الرياح 60:50 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر.

ويسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا على شمال الصعيد، ويكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة،مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، بينما يكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلا ومائل للبرودة على جنوب البلاد.

ومتوقع أن تبلغ أعلى درجة حرارة (العظمى) في مصر على ادفو وأسوان حيث تبلغ 30 درجة بينما تكون أقل درجة (الصغرى) على كاترين حيث تبلغ 6 درجات مئوية.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الاثنين 12 إبريل 2021 المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر: