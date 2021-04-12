شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية يوم اليتيم في مركز الداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، الإحتفالية التي أقامتها مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة بمناسبة يوم اليتيم، وذلك بمركزي الداخلة وبلاط بحضور الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز الداخلة والمهندس عبدالحكم جبالي رئيس مركز بلاط والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

حيث أكد المحافظ خلال كلمته على الدور البارز الذي تلعبه الجمعيات الخيرية والأهلية في دعم جهود المحافظة لتقديم الدعم للأطفال الأيتام، مشيراً إلى ضرورة تواصل هذا الدعم على مدار العام وليس خلال هذا اليوم فقط.

ودعا الزملوط الجمعيات إلى تبني فكرة إقامة مشروعات تدر عائد مادي لدعم الأيتام وعدم إقتصارها على الدعم المالي.

وشملت الإحتفالية عرض فقرات فنية وغنائية لطلاب المدارس، وتوزيع هدايا مالية وعينية قيمة لعدد ٥٠ طفل، كما قرر المحافظ دعم مدرسة الراشدة الإعدادية بمبلغ ١٠ آلاف جنيه تقديرا لمشاركة طلابها في تقديم فقرات فنية خلال الإحتفالية.