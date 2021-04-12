شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي قيس سعيد يزور الشفة الشرقية لقناة السويس وبقايا خط بارليف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الرئيس التونسي، قيس سعيد، ظهر أمس الأحد، بزيارة الضفة الشرقية لقناة السويس، حيث المكان الذي عبرت منه القوات المسلحة المصرية قبل أن تسيطر على خط بارليف في ساعات قليلة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، الاثنين، أن «الرئيس قيس ذكر أنه حينما تتوفر الإرادة في التحرير حتى تستعيد الأمة مجدها وشرفها يمكن أن ترفع كل التحديات».

وأشار الرئيس التونسي إلى أنه «لا يزال يحتفظ بذكرى رفع أحد الجنود المصريين العلم المصري بعد العبور»، كما ذكر بأن كتيبة من الجيش التونسي تولت في تلك الأيام الخالدة المشاركة في الدفاع عن منطقة قرب قناة السويس.

وزار قيس سعيد منطقة بقايا خط بارليف الذي دمرته القوات المصرية واستولت عليه في الساعات الأولى لحرب أكتوبر، واستمع إلى عرض قدمه قائد الجيش الميداني الثاني حول هذا الانتصار العسكري الذي حققته القوات المصرية في استرجاع جزء من سيناء.

وتطرق رئيس الجمهورية التونسية إلى بعض التفاصيل التي لا يزال يحتفظ بها حول حرب أكتوبر التي انطلقت على الساعة الثانية ظهرا من يوم العاشر من رمضان المعظم.

وودع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، نظيره التونسي، قيس سعيد، في مطار القاهرة، في ختام زيارة رسمية إلى مصر استغرقت 3 أيام، تخللها مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي في قصر الاتحادية.