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الرئيس السيسى: زيارة الرئيس قيس سعيد أكدت عمق علاقات الأخوة بين مصر وتونس

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه حرص على توديع أخيه الرئيس التونسى قيس سعيد، بعد انتهاء زيارته إلى بلده الثانى مصر، والتى أكدت عمق علاقات المودة والأخوة بين مصر وتونس. 

 

وأضاف الرئيس، عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "تبادلنا معا النقاش حول أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف فى مواجهة التحديات المشتركة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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