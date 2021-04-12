شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: زيارة الرئيس قيس سعيد أكدت عمق علاقات الأخوة بين مصر وتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه حرص على توديع أخيه الرئيس التونسى قيس سعيد، بعد انتهاء زيارته إلى بلده الثانى مصر، والتى أكدت عمق علاقات المودة والأخوة بين مصر وتونس.

وأضاف الرئيس، عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "تبادلنا معا النقاش حول أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف فى مواجهة التحديات المشتركة".