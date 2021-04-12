شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ المسلمين برمضان: ادعو الله أن يوفقنا فى استثمار الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تهنئة المسلمين فى جميع أنحاء العالم، بشهر رمضان المبارك، المقرر له بعد غد، عقب استطلاع رؤية الشهر الكريم منذ ساعات قليلة.

وكتب شيخ الأزهر، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً " كل عام والمسلمون حول العالم بكل الخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، أدعو الله أن يوفقنا في استثمار هذا الشهر الكريم في العبادة والطاعة والبذل والعطاء والتقرب إلى المولى، وأن يجعله شهر أمن وأمان وسلام على العالم أجمع".



الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر

وكان قد وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القائمين على بيت الزكاة والصدقات المصري، بمضاعفة الإعانات الشهرية خلال شهر رمضان المبارك، والتي يبلغ عدد مستحقيها ما يقارب الـ(100) ألف أسرة، من مستحقي الزكاة والصدقات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مساندة للأسر الأكثر احتياجًا.