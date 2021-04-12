شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر للفتوى: حرق جثة المتوفى بفيروس كورونا أمر محرم ومجرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن رفض استلام جُثَّة المُتوفَّى بفيروس كُورونا، أو اعتراض جِنازته ومنع دفنه، هو أمرٌ منكرٌ وسُلوكٌ محرمٌ، وأشد من ذلك نكارة نبش قبر المتوفى به أو حرق جثته، فكل هذه أمور منافية لتعاليم الإسلام والإنسانية ولحرمة الموت، ولأوامر الدّين بإكرام الإنسان، فضلًا عن أنَّها سلوكيات لا تليق بأصحاب المُروءة، وذوي الفضائل.

وتباشر نيابة حلوان، التحقيق فى قيام مجهولين بنبش قبر سيدة متوفية بفيروس كورونا وإشعال النار فى جثتها، والتى كلفت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات وبسرعة ضبط المتهمين.