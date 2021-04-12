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أخبار 24 ساعة.. مفتى الجمهورية يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان لعام 1442 هجريًا

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

مفتى الجمهورية يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان لعام 1442 هجريًا

نقابة المهندسين: إنشاء 28 أكاديمية تدريب فى 28 محافظة لتأهيل العامل البشرى

 

لجنة مكافحة : العالم اتجه لبروتوكول العلاج المصرى بعد إثبات فعاليته

 

وزيرة الصحة: مضاعفة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا في الصعيد الفترة المقبلة

 

وزيرة الهجرة تهنئ مصريي الخارج بمناسبة رمضان: فرصة عظيمة لإعلاء قيم التعاون

فتوى اليوم.. هل يجوز لمن أتى خلف الصف أن يجذب أحد المصلين ليصلى معه؟

"التعليم" تعلن أسماء الفائزين بجوائز توفير الأطفال والشباب

الصحة توجه بدراسة إنشاء مجمع طبى بمحافظة سوهاج يضم كافة التخصصات

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2020

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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