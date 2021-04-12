شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. مفتى الجمهورية يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان لعام 1442 هجريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

مفتى الجمهورية يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان لعام 1442 هجريًا

نقابة المهندسين: إنشاء 28 أكاديمية تدريب فى 28 محافظة لتأهيل العامل البشرى

لجنة مكافحة كورونا : العالم اتجه لبروتوكول العلاج المصرى بعد إثبات فعاليته وزيرة الصحة: مضاعفة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا في الصعيد الفترة المقبلة

وزيرة الهجرة تهنئ مصريي الخارج بمناسبة رمضان: فرصة عظيمة لإعلاء قيم التعاون