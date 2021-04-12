شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مصر السيادى عن طرح مجمع التحرير: حق الانتفاع لمدة 25 عاما وقد تزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، على طرح مجمع التحرير لتطويره واستخدامه، قائلا إنه "جرى طرح المجمع من مبدأ حق الانتفاع لمدة 25 سنة وقد تزيد، والشريك يقدم متفق مع الرؤية فى التطوير، وهناك شركات تؤكد أن مجمع التحرير مجمع تجارى، وسيتم دراسة المقبلين على استثماره، والمبنى يحمل طابعا معماريا ضخما، وملامح إسلامية فى التصميم".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on: "زاوية المبنى زى الساعة الشمسية، وهناك إبداعات فى تصميم المبنى، ومنذ عام ندرس المبنى ولدينا أكثر من منظور".

وتابع: "بسبب كورونا توقفت فكرة طرح الاستثمار فى شركتين، ولكن هناك مستثمرين سيتم استكمال البيانات التى تؤهلهم لتقديم رؤوس الأموال مع حصة التطوير، والشركات المقدمة تعد على أصابع اليد الواحد شركات عربية وعالمية التى قدمت للاستثمار، وبعد الصيف سيجرى استكمال البيانات.