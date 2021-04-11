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حملة للتنبيه على أصحاب المقاهي والكافيتريات بالالتزام بإجراءات كورونا في بورسعيد

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحي في محافظة بورسعيد برئاسة اللواء أحمد قاسم حمله ليليه مكبرة على المقاهي العامة والكافيتريات للتنبيه على أصحابها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا» المُستجد ومراجعه الاشتراطات البيئية والصحية اللازمة وذلك استمراراً لتفعيل قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالتاكد من تطبيق هذه الإجراءات وإلزام أصحاب المقاهي بها في إطار التصدى للموجه الثالثة من فيرس كورونا المستجد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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