شكرا لقرائتكم خبر عن الطماطم بـ3.5 والليمون بـ27 جنيهًا.. أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، غدا الإثنين والتي جاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو.

-البطاطس بـ4.5 جنيه.

-البصل الأبيض بـ4.5 جنيه.

-البصل الأحمر بـ 6.5 جنيه.

-الكوسة بـ 11.5 جنيه.

-الجزر بـ5 جنيهات.

- الخيار بـ 7.5 جنيه.

والجوافة بـ 10 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ 10 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.

-الفلفل الألوان بـ30 جنيها.

-الليمون بـ 27.7 جنيه.

-الفاصوليا الخضراء بـ 14 جنيها.

-التفاح السكرى بـ26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب «أناناس» بـ 9 جنيهات.

-اليوسفى بـ 9.5 جنيه.

‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد «أسود» بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.

- البسلة بـ 8 جنيهات.

-البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.