شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد المحافظ في برقيته أنه: «بالأنابة عن مواطني محافظة أسوان والقيادات التنفيذية أبعث لفخامتكم خالص التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يحفظها من كل مكروه وسوء».

أضاف: «جهودكم المتواصلة ستحقق لمصرنا الحبيبة ما تصبو إليه من رخاء َوازدهار، وأن يكلل الله خطاكم دائما بالنجاح والتوفيق لتواصلوا مسيرة جهودكم البناءة لعلو شأن وطننا الحبيب».

كما أرسل محافظ أسوان برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية والوزراء.