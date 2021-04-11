شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «أهلًا رمضان» يختتم فاعلياته غدا وسط إقبال ملحوظ في الساعات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يختتم معرض «أهلا رمضان» بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، فعالياته الساعة العاشرة مساء غد الإثنين، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين في الساعات الأخيرة، حيث تم خلال الأيام الماضية طرح مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وبمشاركة كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع «جمعيتى» لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 35% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان «الياميش»، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

وتقوم وزارة التموين بطرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية واللحوم المجمدة البرازيلي بـ65 جنيها للكيلو واللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها، كما سيشارك ما يقرب 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة وكذلك 1000 فرع من منافذ مشروع «جمعيتي» في تخفيضات أهلا رمضان.

كما ستقوم الوزارة بمد هذه المنافذ بكافة السلع الغذائية، وكذلك بالسلع التموينية لصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها، كما أن أسعار البلح ستبدأ من 9 جنيهات حتى 17 جنيها للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ 20 جنيها، وقمر الدين يبدأ من 23 جنيها والزبيب المصرى من 20 جنيها حتى 24 جنيها، وأن شنطة رمضان تبدأ من 50 جنيها حتى 207 جنيهات.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد افتتح الأحد الماضي معرض «أهلا رمضان»، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ويستمر حتى غدٍ الاثنين.