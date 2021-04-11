شكرا لقرائتكم خبر عن حي الزهور ببورسعيد يشن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الزهور برئاسة فوزي الوالي رئيس الحي والأستاذة لمياء الجيار سكرتير الحي في اطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف المتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيرس كورونا وكذلك ازالة الاشغالات والتعديات.

وشنت حملة لفرض الانضباط بالشارع وفتح الشوارع المغلقة بالحى وإزالة الاشغالات الثابتة والمتحركة التى تعوق حركة المواطنين وحركة المرور ومتابعة التزام الجميع بالمساحات المصرح بها واتخاذ الإجراءات الوقائية . حيث تم المرور على علي شارع عبد الحليم محمود وشارع ٢٣ ديسمبر وشارع العاشر من رمضان. واسفرت الحملة عند ضبط عظة مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حسابها.