شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: مشروع متكامل للدواجن بتكلفة 236 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوقيع عقد المشاركة مع رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد اللواء مهندس سامي الشناوي بمقر الهيئة بالقاهرة لتنفيذ «مشروع الدواجن التكاملى بالمحافظة» وهو الذي يأتي متوافقاً مع الخطة العامة للدولة لتعظيم الإستفادة الاقتصادية والإجتماعية في أقليم الصعيد في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى .

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف عطية بأن مشروع الدواجن التكاملي سيقام على مساحة 100 فدان وتصل تكلفته الإستثمارية إلى 236 مليون جنيه دعماً من الهيئة وبإستخدام أفضل الأساليب العلمية الحديثة في هذا المجال لتحقيق أقصي طاقة إنتاجية له من خلال الإعتماد على خطة تنفيذية تشمل أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة للمشروع، لافتاً إلى أن المشروع سيضم 6 عنابر أمهات ( ٧٤٤٧ طائر )، بجانب 16 عنبر تسمين يضموا 360 ألف طائر بما يساهم في توفير 3.6 مليون طائر سنوياً، كما يضم المشروع مصنع أعلاف بطاقة 10 طن/ ساعة، ومجزر آلي سعة 1500 طائر / ساعة، علاوة على معمل تفريخ بطاقة 4 مليون طائر / العام .

وفى نفس السياق قدم محافظ أسوان شكره لرئيس هيئة تنمية الصعيد على توقيع عقد المشاركة مع المحافظة وهو الذي سيأتي ضمن النتائج الإيجابية والمثمرة للتواصل المستمر بين المحافظة والهيئة لجذب العديد من الفرص الإستثمارية في مختلف المجالات للإستفادة من المحاصيل الزراعية والثروات الطبيعية المتنوعة التي تتمتع بها أسوان .