شكرا لقرائتكم خبر عن حي المناخ ببورسعيد يواصل حملاته المكبرة لمتابعة الالتزام بإجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ حملةمكبرة لمتابعة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة فى إطار تطبيق الإجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

حيث قامت الحملة بالمرور على المقاهى والكافيهات بنطاق الحى للتأكد من منع تقديم الشيشة، وتم إعدام عدد من الشيش التى تم ضبطها ببعض المقاهى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اصحاب المقاهى المخالفة.

وأكد الدكتور رئيس حى المناخ بأن الحملات مستمرة يوميا بنطاق الحى وانه يتم تطبيق الغرامات الفورية ضد المخالفين وتحرير محاضر.

تأتى هذه الحملة استكمالا للحملات والمتابعات المستمرة التى تتم بنطاق حى المناخ فى إطار الجهود التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد الموجة الثالثة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.