شكرا لقرائتكم خبر عن لجان معاينة طلبات التصالح تواصل عملها في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مواصلة لجان المعاينة لقبول طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المرور الميداني على المباني المستهدف إنهاء إجراءاتها وتقنين أوضاعها.

وطالب محافظ أسوان من أصحاب طلبات التصالح بالإسراع في إستيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة مع الإلتزام بطلاء ودهان واجهات المباني وعدم تغيير نشاط الجراجات لأى أنشطة أخرى، مؤكداً على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى يتم أول بأول التصديق على قبول طلبات التصالح في أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى بمجرد من إستيفاء المستندات ودفع الرسوم وعمل المعاينة الميدانية.