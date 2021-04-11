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لجان معاينة طلبات التصالح تواصل عملها في أسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مواصلة لجان المعاينة لقبول طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المرور الميداني على المباني المستهدف إنهاء إجراءاتها وتقنين أوضاعها.

وطالب محافظ أسوان من أصحاب طلبات التصالح بالإسراع في إستيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة مع الإلتزام بطلاء ودهان واجهات المباني وعدم تغيير نشاط الجراجات لأى أنشطة أخرى، مؤكداً على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى يتم أول بأول التصديق على قبول طلبات التصالح في أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى بمجرد من إستيفاء المستندات ودفع الرسوم وعمل المعاينة الميدانية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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