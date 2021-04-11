شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نتوقع من روسيا دورًا إيجابيًا في حل أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد، إن القاهرة تتوقع أن تلعب روسيا دورا إيجابيا في تسوية أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.

وخلال مقابلة أجرتها معه وكالة «تاس» الروسية عشية زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى القاهرة غدا الاثنين، أكد شكري أنه سيبحث معه موضوع سد النهضة، والدور الذي يمكن لموسكو أن تلعبه من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي وفي إطار الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة والتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بحسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وأشار إلى أن المفاوضات حول سد النهضة لم تستأنف بسبب تعنت الجانب الإثيوبي.