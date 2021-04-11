شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوجه بمضاعفة الإعانات الشهرية المستحقة لـ100 ألف أسرة خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القائمين على بيت الزكاة والصدقات المصري، بمضاعفة الإعانات الشهرية خلال شهر رمضان المبارك، والتي يبلغ عدد مستحقيها ما يقارب 100 ألف أسرة، من مستحقي الزكاة والصدقات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومساندة للأسر الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أكد عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، أن مضاعفة الإعانات الشهرية لأكثر من 100 ألف أسرة مستحقة للمساعدة، تأتي في إطار رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك في ظل الأعباء المعيشية والظروف الاجتماعية وكثرة المتطلبات، خاصة مع تداعيات فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصري الذي يعمل تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر؛ شهد توسعًا كبيرًا في أنشطة الزكاة والصدقات التي يقدمها لدعم التكافل الاجتماعي، ومساعدة الأسر غير القادرة والأولى بالرعاية من مستحقي الزكاة.