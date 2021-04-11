شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: السيسي وجه بتلبية جميع مطالب السودانيين مع تأمين الطرق والسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن العنوان الرئيسي لزيارة الخرطوم، هو الانتقال من مرحلة المباحثات مع الأشقاء السودانيين إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وأضاف كامل الوزير، خلال برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، أن عنوان الزيارة للخرطوم هو تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي للمشروعات في السودان.

وأفاد الوزير، أن زيارة السودان تأتي في إطار التعاون المستمر والزيارة المتبادلة بين البلدين، موضحا أنه سيتم تنفيذ العديد من مشروعات النقل في السودان، منها النقل النهري، وبدأت مصر بالفعل في شحن العديد من المنتجات إلى السودان من سيراميك وحديد لتطوير ميناء وادي حلفا، وإنشاء رصيف جديد، بمشاركة مصرية كاملة وتمويل مصري، من أجل تعظيم التجارة بين البلدين.

وأشار إلى أن وزارة النقل انتهت من الدراسات الأولية، بشأن الربط السككي بين البلدين، وهناك دراسات تجري على الأرض مع جامعة القاهرة في هذا الشأن، من أجل تسهيل التنقل بين الشعبين، ونقل البضائع من وإلى هناك، لافتا إلى أن طول خط السكة الحديد الذي سيربط بين البلدين هو 450 كيلو مترا، وتصل تكلفته من 4 إلى 5 مليارات جنيه، بجانب تكلفة الكوبري الذي سيصل إلى 2 مليار جنيه، ومدة تنفيذ خط السكة الحديد بين مصر والسودان 3 سنوات، بدءا من يوليو المقبل، على أن تقوم مصر بإصلاح 60 جرار سكة حديد للسودان.

كما أوضح أن هناك خطة لربط البلدين بريا، حيث نخطط حاليا لاستكمال الطريق الواصل من القاهرة إلى أسوان وهو طريق يتكون من 6 حارات في كل اتجاه بإجمالي، 12 حارة مرورية، وسيستكمل إلى الحدود الدولية، مضيفا أن هناك جزءا كبيرا يتخطى 1155 كيلو مترا من الطرق البرية تُطور وتؤهل لتكون على أعلى مستوى في إطار الطريق الكبير الذي يربط كل دول القارة السمراء من القاهرة شمالا وحتى كيب تاون جنوبا، مرورا بالسودان .

وأردف قائلا إن هناك خطة لتطوير المناطق اللوجستية للاستفادة منها بالشكل الأمثل، وبناء محطة تبادلية مركزية في منطقة وادي حلفا، لتبادل البضائع على السكتين، لأنهما مختلفتان، منوها إلى أن الرئيس السيسي وجه بتلبية جميع مطالب السودانيين مع تأمين الطرق والسكة الحديد بالسودان.

وأتم: «سيتم إضافة ساعة عمل لمترو الأنفاق في رمضان على جميع الخطوط، وتعديل مواعيد بعض القطارات لتوصيل الركاب قبل موعد الإفطار».