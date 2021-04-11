شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق مصري على وقف برامج الإخوان في تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن الدولة المصرية تُقدر تصريحات الجانب التركي بضرورة تغيير المسار، كما أن هناك اهتماما بأن تنتقل إلى مرحلة الانفتاح السياسي، وأنه ينتظر أن تنتقل هذه التصريحات إلى الفعل السياسي.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه إذا كان أمر وقف القنوات المعادية من قبل تركيا موثقا ومستقرا، فإنها بذلك راعت قواعد القانون الدولي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية كجعل الأرض منطلقا لعناصر معادية تستهدف دولة أخرى من خلال وقف القنوات المعادية لنا، قائلا: «إن ما يهمنا هو إغلاق قنوات الإخوان وهذا يعتبر تطورا إيجابيا».

وأوضح أن الملف الليبي يمثل قضية أمن قومي لمصر وتتصل باستقرار ليبيا، مشيرًا إلى أن تحديد موعد عودة السفارة المصرية لليبيا يتم في إطار الاتصال مع مبعوث الأمم المتحدة لتقييم الوضع، متابعًا: «نهتم بالشأن اللبناني وشعبهم عانى في الفترة الأخيرة.. ومصر تدعو لتشكيل حكومة تخصصية لاتخاذ القرارات السليمة وإعلاء المصلحة اللبنانية».

كان الإعلامي الإخواني الهارب معتز مطر أعلن توقف برنامجه «مع معتز» الذي يذاع على قناة «الشرق» التي تبث من تركيا بشكل رسمي.

وقال مطر، أمس السبت: «برنامجي في إجازة مفتوحة، وواجبنا ألا نثقل على تركيا إطلاقا، لأنها تحملت الكثير على مدار 7 سنوات.. وتركيا تبحث عن حقوقها، وتتعرض للابتزاز» بسبب ظهورهم على الشاشات التي تبث من أراضيها، حسب قوله.

فيما كتب الإعلامي الهارب محمد ناصر المذيع بفضائية «مكملين» تدوينة على تويتر، السبت، قال فيها: «جمهوري العزيز .. تعودنا على الشفافية معكم ومشاركتكم معنا في كل كبيرة وصغيرة، واستمرارا لهذا المبدأ أودّ أن أعلمكم بأني في إجازة خلال شهر رمضان آملا في العودة إليكم كما كنت دائما».