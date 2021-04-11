شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة للنظافة في مدينة دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الاهتمام بالنظافة ورفع مخلفات القمامه يوميا بكافة مدن وقري المحافظه وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بالتخلص من القمامة اولا بأول، تمكنت حملة من مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة وحدة التدخل السريع بالمحافظة، وجهاز النظافة بدسوق وقرية أبومندور من رفع 180 طن مخلفات، ورفع كفاءة النظافة بقرية المندورة، والتى تضمنت سيارتي نقل 20 طن وسيارة 10 طن، وأربع سيارات 5 طن ولودرين.

واستهدفت الحملة منطقة المصرف الغربي ومدخل عزبة الصردى ومدخل المندورة الوسطاني بأبومندو، كما شملت أعمال عقيم والتطهير عقب النظافة بمشاركة المجتمع المدنى وذلك في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.