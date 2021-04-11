شكرا لقرائتكم خبر عن «نور البصيرة» بجامعة سوهاج يستعد لبث التحول الرقمي لذوي الهمم بالجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، إجتماع مجلس إدارة مركز «نور البصيرة» لذوي الإعاقة في جلسته الخامسة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وقال رئيس الجامعة- خلال الجلسة التي حضرها الدكتور عماد الصوينع مستشار رئيس الجامعة لشئون ذوي الإعاقة ومدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، ومحمد أبوطالب، وشهاب الدين جميل مدربي الكمبيوتر بالمركز وأعضاء مجلس الإدارة- أن المجلس وافق على توجيه خطابات رسمية لنواب رؤساء الجامعات المصرية لشئون الدراسات العليا، وإخطارهم بموعد بدء دورات التحول الرقمي بالجامعة التي سوف تنطلق من مركز نور البصيرة لجميع الطلاب المكفوفين بجميع الجامعات المصرية، لافتا إلى أن الإجتماع ناقش عدد من الأنشطة التي عرضها المركز للتنفيذ خلال شهر رمضان الكريم، حيث تمت الموافقة على تنظيم مسابقتين إحداهما دينية والأخري ثقافية، وتم تحديد الجوائز المالية التي سوف تمنح للفائزين في هاتين المسابقتين، بالإضافة إلى بحث إمكانية تخصيص حساب مدفوع على تطبيق «زووم» بإسم المركز للتسهيل على طلاب المركز.

وأشار الدكتور عماد الصوينع، إلى أن المجلس ناقش ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، إلى جانب تقييم سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول التي أجريت بالمقر الجديد للمركز واستمرت على مدار شهر، موضحاً أن عدد الطلاب المكفوفين الذين أدوا إمتحاناتهم على أجهزة الحاسب الآلي بدون مرافق بالمركز بلغ ٤٧ طالب وطالبة، بكليات الآداب والألسن والحقوق.