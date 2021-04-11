شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تستعد لإطلاق أكبر مبادرة لتوظيف الشباب المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة لمشروعات الشباب) لإطلاق مبادرة «توظيف مصر» والتي تعتبر اكبر مبادرة لتوظيف الشباب المصري، والذي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي للإتفاق على كافة التفاصيل.

تهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل لائقة لكافة المؤهلات من الشباب، بالإضافة إلى إقام ملتقيات التوظيف الشهرية، وتوفير خدمات التوظيف الإفتراضية، وايضا تقديم نشرات إسبوعية للتوظيف، بالإضافة إلى تدريب وبناء القدرات لدي الشباب المقبلين على سوق العمل وتأهيلهم.

حيث سيتم توفير منصة الكترونية للربط بين الشركات والباحثين عن عمل وتقديم جميع الخدمات اونلاين، تسهيلا وانطلاقا من دور وزارة الشباب والرياضة في سد الفجوات بسوق العمل، وتوظيف الشباب، وتقدم جميع خدمات التوظيف بشكل مجانى، من خلال مبادرة توظيف مصر ... Tawzeefmasr.com

حضر اللقاء كل من السيد اللواء اسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، نانيس الناقورى مدير عام الادارة العامة لمشروعات الشباب، احمد جابر مدير ادارة المشروعات التجارية، جمال نور الدين رئيس تحرير بوابة وزارة الشباب والرياضة، الدكتور عبادة الجزار مدير عام بوزارة الشباب والرياضة، الدكتوره داليا ابو المجد المدير التنفيذي لشركة DDA للاعلان، سمر حلاوة مدير المسئولية الاجتماعية بمايكروسوفت ،اريج حجازي مدير برامج التعليم بهيئة كير, محمود بدر مدير مشروع طوروغير، سامح ابراهيم مدير التوظيف ومشروعات اسواق العمل.