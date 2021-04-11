شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات النهائية في مسجد تنيدة ببلاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بجولة تفقدية لمركز بلاط لمتابعة المشروعات الجارية يرافقه المهندس عبد الحكم جبالي رئيس المركز.

حيث تفقد المحافظ مسجد تنيدة الكبير الجاري إنشاءه، ووجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية وفرش المسجد وتأثيثه وتجهيزه للصلاة مع بداية شهر رمضان الحالي بعد توقف الأعمال لمدة ٨ سنوات.