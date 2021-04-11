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محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات النهائية في مسجد تنيدة ببلاط

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بجولة تفقدية لمركز بلاط لمتابعة المشروعات الجارية يرافقه المهندس عبد الحكم جبالي رئيس المركز.

حيث تفقد المحافظ مسجد تنيدة الكبير الجاري إنشاءه، ووجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية وفرش المسجد وتأثيثه وتجهيزه للصلاة مع بداية شهر رمضان الحالي بعد توقف الأعمال لمدة ٨ سنوات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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