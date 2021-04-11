شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ورئيس التنسيق الحضاري يتفقدان أعمال تطوير كورنيش بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والوفد المرافق لهما أعمال تطوير كورنيش بنها من كوبري الجزار إلى كوبري الفحص وكذلك المنطقة المحيطة بالمحافظة وميدان البنك العربي الإفريقي.

وتتولى محافظة القليوبية تنفيذ مشروع تطوير كورنيش بنها ويقوم الجهاز بالاشراف على تنفيذ مشروع التطوير، حيث قام الجهاز بوضع تصميم مخطط مشروع التطوير وعمل الرسومات التنفيذية التي وضعت حلول مرورية لمنطقة العمل وعمل مسارات المشاة وتطوير الكورنيش من حيث الرصف واعمدة الإنارة وزيادة التشجير، وتركيب برجولات ومناطق للجلوس وحل مشاكل مناسيب الارصفة وتوسيعها على الجانبين، بالإضافة إلى طلاء واجهات المباني المطلة على مشروع التطوير لتحسين الصورة البصرية لها، وكذلك تحسين الفراغ العام، ما يخلق رئة جديدة تكون تكون متنفس بمحافظة القليوبية، وجرى التأكيد على استلام المشروع من مقاول المشروع في الوقت المحدد وتنفيذ ملاحظات الجهاز على التنفيذ.