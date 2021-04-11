شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تموينية موسعة في بيلا بمناسبة شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين، بإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة مكبرة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية، بمركز ومدينة بيلا، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

تمكنت الحملة التي ترأسها عبدالفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، بمشاركة الدكتور سامح البنا، مساعد وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد عبدالقوي، بمباحث التموين، وحمدي النوساني، بالرقابة التموينية، من ضبط 2000 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، وبدون أي فواتير، داخل سيارة حال مرورها بمدخل مدينة بيلا.

كما تم ضبط 2000 علبة «بيتي فور» بدون تاريخ إنتاج، داخل مصنع كعك وبسكويت بمدينة بيلا، وطن ترمس، و280 كجم ذرة «فيشار» بدون أي فواتير، لدي صاحب محل بدائرة مركز بيلا.

تم التحفظ على المضبوطات في جميع الوقائع التي تم ضبطها بالحمله وتحرير المحاضر للمخالفين، وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.