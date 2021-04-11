شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تناشد أهالى الصعيد بالتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بمحافظات الصعيد خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بأهمية التسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى مضاعفة أعداد مراكز تلقى اللقاح بمحافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة، فى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين

جاء ذلك خلال تفقدها مستشفيات سوهاج، مساء اليوم الأحد، ومن بينها مستشفى الحميات يرافقها اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، يرافقها عددا من قيادات وزارة الصحة وعددا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، فى إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

وقامت الوزيرة بتفقد أقسام المستشفى المختلفة للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، كما تأكدت من توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى وقامت بمراجعة نسب الإشغال بالمستشفى، ومعدل الشفاء، والحالة الصحية للمرضى، الذى يضم 22 سرير رعاية مركزة، و76 سرير داخلى، كما راجعت الحد الاستراتيجى "بتانك" الأكسجين الطبى بالمستشفى والذى تبلغ سعته 6 آلاف و700 لتر، بالإضافة إلى توفر 120 أسطوانة أكسجين.

وعلى هامش الجولة أشارت الوزيرة إلى أنه تم إمداد محافظات الصعيد خلال الفترة الماضية ب 200 سرير، لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات التى تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد، بما يضمن استمرارية العمل فى تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وأثناء الجولة قامت الوزيرة بتوجيه الشكر لجميع الأطقم الطبية بجميع مستشفيات محافظة سوهاج، لجهودهم المبذولة وحرصهم على تقديم الخدمة الطبية للمرضى خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد.