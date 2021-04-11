شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير 223 رحلة جوية لنقل 24562 على مدار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سير على مدار اليوم الأحد مطار القاهرة الدولى، 223 رحلة جوية لعدة وجهات دولية، على مدار 24 ساعة، تنقل على متنها 24562 راكبا، وكشفت مصادر بمطار القاهرة الدولى أن صالات السفر والوصول بمبانى المطار المختلفة سيرت اليوم 111 رحلة سفر على متنها 10315راكب إلى جهات عدة "لندن وفرانكفورت موسكو ميلانو أثينا كوبنهاجن أمستردام دبى أبوظبى الشارقة جده الرياض المدينة الدمام القسيم الدوحة"، فى حين استقبلت الصالات 112رحلة نقلت على متنها 14247 راكبا من عدة جهات منها نيويورك فرانكفورت كييف موسكو لندن كوبنهاجن أمستردام أثينا ميلانو فيينا الرياض جده المدينة دبى أبوظبى البحرين الشارقه الدوحة القسيم الدمام.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تمت مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.