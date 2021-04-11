شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "تصاميم" بفنون جميلة الزمالك لتجميل الجامعات الأهلية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور السيد إبراهيم قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، معرض (تصاميم) للدكتور أحمد محمد إبراهيم، الأستاذ المساعد بالكلية، ويتم تنظيم المعرض بالكلية فى الزمالك، ويركز المعرض على توظيف التصوير الجدارى، وعناصره التصميمية، للارتقاء بالمؤسسات التعليمية الجامعية الأهلية الجديدة، ويستمر تنظيم المعرض لمدة أسبوع، بهدف نشر الوعى الفنى والعلمى، ودعم الموهوبين. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الأحد.



عميد فنون جميلة الزمالك يفتتح معرض الدكتور أحمد محمد إبراهيم

وجاء فى البيان الصحفى لكلية الفنون الجميلة بالزمالك أن الفكرة الرئيسية الخاصة بمعرض الفنان الدكتور أحمد محمد إبراهيم، الأستاذ المساعد بالكلية، وعنوانه ( تصاميم ) تدور حول توظيف الفن فى خدمة العلم، وذلك من خلال اختيار إحدى الجامعات المصرية الأهلية الجديدة لشغل واجهات كلياتها بمجموعة من التصميمات المقترحة التى تتناسب مع الهيكل الإنشائى، والفراغات المتاحة، لعرض أعمال التصوير الجدارى عليها، وهناك العديد من العوامل الأخرى التى حفزت الفنان للقيام بعمل تجربته الفنية المرتبطة بمنشآت الجامعة وهى: الموقع الجغرافى للجامعة وابتعادها عن المدن الكبرى.



ويستهدف الدكتور أحمد محمد إبراهيم، الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، توظيف التصوير الجدارى بواجهات كليات إحدى الجامعات الأهلية الجديدة، حتى تكون مصدر للمتعة البصرية، وتحقيق درجة من الألفة بين الطلاب والمنشأة التعليمية، بعرض نماذج وعناصر مستمدة من البيئة الخارجية العالقة بأذهانهم، واستحضارها إليهم فى محيط المؤسسة التعليمية الجامعية الأهلية الجديدة، واختار الدكتور أحمد محمد إبراهيم، الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، 7 كليات من الجامعة، بالإضافة لمبنى الإدارة، لتنفيذ تصميماته التسعة المقترحة، و وضع تصوراته عليها، لتنفذ بخامة الزجاج الملون، حيث أنها الخامة المقترحة للتنفيذ.



أعمال فنية للدكتور أحمد محمد إبراهيم بكلية الفنون الجميلة بالزمالك

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد محمد إبراهيم، الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، نظم معرض (صحارى) بالكلية فى 2020، ومعرض (مداد الأفق) فى 2020، ومعرض (البادية) فى 2019، وشارك بالمعرض العام الأربعون بقصر الفنون بالأوبرا ديسمبر 2018، وشارك بالمعرض العام التاسع والثلاثون بمتحف الفن الحديث بالأوبرا 2017، ومعرض (نداء الحجر) بكلية الفنون الجميلة بالزمالك 2015، وشارك فى معرض الأساتذة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان 2006.



عميد فنون جميلة الزمالك يفتتح معرض الدكتور أحمد محمد إبراهيم



أعمال فنية للدكتور أحمد محمد إبراهيم بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



جانب من الحضور بمعرض الدكتور أحمد محمد إبراهيم بفنون جميلة الزمالك



أعمال فنية للدكتور أحمد محمد إبراهيم بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



جانب من الحضور بمعرض الدكتور أحمد محمد إبراهيم بفنون جميلة الزمالك