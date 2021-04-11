شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير الأخبار السودانية: مشروع الربط الكهربائى مع مصر نقلة كبيرة للخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى أبو العزائم رئيس تحرير الأخبار السودانية، إن هناك علاقات مصرية سودانية فى العديد من المجالات ومنها خط السكك الحديدية بينهما، وسيمتد من أسوان حتى السودان مباشرة، بالإضافة إلى أن هناك مشروعات مشتركة مثل السكة الحديدية والعديد من المشروعات الأخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on، أن هناك مشروع الربط الكهربائى، ويحدث على مرحلة أولى وثانية بقوة 3 آلاف ميجاوات تحقق نقلة كبيرة جدا للسودان، وتنتج مصالح مشتركة، بالإضافة إلى أن هناك تبادلا تجاريا كبيرا بعد افتتاح الطريق البرى.

وتابع أن ما صرحت به إثيوبيا حول تبادل معلومات بشأن أزمة السد، لابد أن يكون قبلها أعمال فنية مشتركة، ولكن هذا أمر تحكمه القوانين الدولية، نتوقع ان تحدث ضغوط خارجية كبيرة على إثيوبيا وهذا ما نعمل به قبل الملء الثانى.