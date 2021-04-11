"انفجار خط غاز أبوالوفا وتفاصيل تحقيقات تصادم قطاري سوهاج".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بالفيديو.. اللقطات الأولى لانفجار خط الغاز المغذي لمساكن أبوالوفا بأكتوبر

حصل "الخليج 365" على مقطع فيديو مصور لانفجار خط الغاز المغذي لمنطقة مساكن أبو الوفا بمدينة السادس من أكتوبر.

ألسنة النيران تضئ سماء أكتوبر.. الدفاع المدني في مواجهة انفجار خط الغاز

يكثف رجال الدفاع المدني بالجيزة جهودهم السيطرة على حريق نتج عن انفجار خط الغاز بمنطقة مساكن أبو الوفا بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الأحد.

"ادعاء وتزوير ومخدرات".. 9 نتائج كشفتها النيابة العامة عن حادث قطاري سوهاج

أعلنت النيابة العامة، عن نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وفندت النيابة في بيانها تفاصيل التحقيقات.

عائلة الشاب المنتحر بالبساتين: يعاني من حالة نفسية بسبب الخلافات الأسرية

استمعت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، إلى أقوال أسرة شاب انتحر شنقًا في البساتين.

من الحجز للمستشفى.. كواليس وفاة أخطر نصاب في الجيزة

ثلاثة عقود قضاها "صلاح" في عالم الإجرام منتحلا صفة ضابط للنصب على المواطنين ومن قبلهم أسرته الذين أوهمهم بتدرجه في المناصب وحصوله على امتيازات. شاء القدر أن يفارق "القنصل" الحياة قبل أيام من استقبال الشهر الكريم.

"بتعمل كده ليه.. أنا بحبك".. أسرار مقتل عامل دليفري على يد شقيقه الأصغر بالدقي

مساء الأحد الماضي بدت الأجواء عادية داخل أروقة قسم الدقي. هدوء يطبق على المبنى العتيق لكنها كان ذلك الذي يسبق عاصفة حمراء بلون الدم كاشفة عن جريمة قتل تضاف إلى قائمة وقائع "قابيل وهابيل" الطويلة.

الحبس 8 سنوات لأحمد بسام زكي في اتهامه بهتك عرض 3 فتيات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، المتهم أحمد بسام زكي بالحبس 8 سنوات، في قضية اتهامه بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا التحرش بعدد من الفتيات.

اختيار فتحي سرور رئيسًا لمجلس أمناء "كيمت" للتحكيم الدولي والزند وشوكت نائبين

اختار مجلس الأمناء بمركز كيمت للتحكيم الدولي وتسوية منازعات الاستثمار في مصر والوطن العربي الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، رئيسًا لمجلس الأمناء.

"كانت هتدبح أخوها".. مفاجآت في واقعة خنق أم لطفلتها بأوسيم

"خد يا أمير سن لي السكينة دي علشان ادبح البطة" امتثل الطفل الذي لم يتعد الـ12 من العمر لطلب والدته "صباح". بدأ ينجز ما كلفته به الأم قبل أن يستدير لها ليكتشف الطامة الكبرى.

مأساة على محور الضبعة.. مصرع زوجين وسيدة في انقلاب سيارة

لقى سائق وزوجته وشقيقتها مصرعهم، اليوم الأحد؛ إثر انقلاب سيارة ملاكى بمحور الضبعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود ضحايا بالطريق المُشار إليه.

سجل اتصالات أحدهم كشف خدعته.. النيابة توضح تقصير قسم المراقبة في حادث "قطاري سوهاج"

كشفت تحقيقات النيابة العامة في حادث تصادم قطاري سوهاج، عن ترك رئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط مقر عمله وقت وقوع الحادث، بالرغم من مسئولية هذا القسم عن مراقبة حركة القطارات بموقع التصادم، بينما أسفرت التحقيقات مع اثنين من المراقبين بالقسم عن إخلالهما بمهام عملهما؛ حيث تأخر أحدهما عن تنبيه سائق القطار الإسباني بتوقف القطار المميز، وأخطأ في رقم هذا القطار حال بدئه في تنبيه سائقه، بينما لم يوال الآخر محاولات الاتصال بسائق القطار الإسباني لتنبيهه، بعد إخفاق محاولتين فقط ادعاهما للاتصال به.

تحقيقات تصادم قطاري سوهاج: مراقب برج تعاطى "حشيش" ومساعد سائق "ترامادول"

أعلنت النيابة العامة، عن نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج.

"النيابة العامة" تعلن نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطارين بسوهاج

أعلنت النيابة العامة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطارين بسوهاج.

كانت التحقيقات قد كشفت عن توقف «القطار المميز» قبل مزلقان «السنوسي» الكائن بين محطتي سكة حديد «المراغة»، و«طهطا» لعدة دقائق، ثم تحركه متجاوزا المزلقان، وتوقفه مرة أخرى حتى قدوم «القطار الإسباني» من محطة سكة حديد «سوهاج»، واصطدامه بالقطار المتوقف، فوقع الحادث الذي أسفر -حتى تاريخه- عن وفاة عشرين شخصًا، وإصابة مائة وتسعة وتسعين، ونتج عنه تلفيات بالقطارين بلغت قيمتها خمسة وعشرين مليونًا، وثمانمائة وتسعين ألفًا، وخمسمائة وثلاثة وثمانين من الجنيهات.