ألسنة النيران تضئ سماء أكتوبر.. الدفاع المدني في مواجهة انفجار خط الغاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يكثف رجال الدفاع المدني بالجيزة جهودهم السيطرة على حريق نتج عن انفجار خط الغاز بمنطقة مساكن أبو الوفا بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الأحد.

ورصدت بعض الصور ارتفاع ألسنة النيران وسط محاولات مضنية من قوات للحيلولة دون تفاقم الأوضاع.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود تسرب غاز بمدخل مساكن أبو الوفا.

وتم الدفع بسيارتي إطفاء وخزان مياه استراتيجي تحت إشراف اللواء هاني محمد نائب المدير.

وانتقل مسؤولو شركة الغاز لغلق المحبس الرئيسي، وسط تواجد رجال الشرطة الذين فرضوا كردونا أمنيا للحفاظ على سلامة الجميع.

بدورها، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها لسرعة التدخل حال وقوع أي طارئ.