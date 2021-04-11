"ادعاء وتزوير ومخدرات".. 9 نتائج كشفتها النيابة العامة عن حادث قطاري سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أعلنت النيابة العامة، عن نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وفندت النيابة في بيانها تفاصيل التحقيقات.

وتلخصت النتائج وفق بيان النيابة كالتالي:

1 - ادعى سائق "القطار المميز" ومساعده ظهور إشارات ضوئية بشاشة التحكم بكابينة القيادة، تفيد انخفاض معدل ضغط الهواء بالأنابيب الواصلة بين عربات القطار مما أوقفه آليًّا، وأحالا أسباب هذا الانخفاض إما إلى سحب أحد مقابض الخطر بأي من العربات، أو غلق أحد صمامات تحويل الهواء المضغوط بالمكابح -الجزرات-.

2- ادعى سائق القطار الإسباني ومساعده أن كلا منهما كان يتولى قيادة القطار.

3- قال سائق القطار الإسباني إن سبب تأخيره في إيقاف جهاز المكابح والتحكم الآلي (ATC) بالقطار هو إصدار الهيئة القومية للسكك الحديدية تعليمات شفاهية بعدم تشغيل هذا الجهاز.

4- زعم مساعد سائق "القطار الإسباني" عدم وجود إضاءات "السيمافورات" بشريط السكة الحديدية بين المحطتين قبل وقوع الحادث، حيث تبين إضاءة سيمافورين أحدهما مضيء بلون أصفر يعني وجوب تهدئة السرعة، والآخر بالقرب من محل التصادم مضيء بلون أحمر يعني لزوم التوقف.

5- زعم سائقا القطارين ومساعداهما أن منطقة الحادث من مناطق فكّ الارتباط التي يمكن فيها إيقاف جهاز المكابح والتحكم الآلي (ATC) بمحافظة سوهاج، وأفاد المختصون أن تلك المنطقة تعمل بنظام التقاطر الكهربائي الذي يستلزم تشغيل هذا الجهاز.

6- ادعى كلا من سائق القطار الإسباني ومساعده أنه كان يقود القطار، وأكدت التحقيقات جلوس مساعد سائق "القطار الإسباني" بمقعد القيادة.

7- استلم مساعد سائق القطار الإسباني النموذج "سبعة وستين (٦٧) حركة" الصادر من المحطة بدلًا من السائق ووقع بدلًا منه مما يُعد تزويرًا.

8- ادعى سائق القطار الإسباني ومساعده بقائهما بالكابينة الأمامية للجرار إبان التصادم وهو ما كذبه تقرير الطب الشرعي.

9- أفادت نتائج تحليل تعاطي المواد المخدرة عن تعاطي كل من مراقب برج محطة "المراغة" جوهر الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات الجوهر وعقار "الترامادول".​