الصور الأولى من انفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تصوير- مصطفى الشيمي:

رصدت عدسة الخليج 365 جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الناتج عن انفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا بأكتوبر.

شهدت منطقة مساكن أبو الوفا بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الأحد، حالة من الذعر بين المواطنين إثر انفجار خط الغاز المغذي للمنطقة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود تسرب غاز بمدخل مساكن أبو الوفا.

وتم الدفع بسيارتي إطفاء وخزان مياه استراتيجي تحت إشراف اللواء هاني محمد نائب المدير.

وانتقل مسؤولو شركة الغاز لغلق المحبس الرئيسي، وسط تواجد رجال الشرطة الذين فرضوا كردونا أمنيا للحفاظ على سلامة الجميع.

بدورها، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها لسرعة التدخل حال وقوع أي طارئ.

​