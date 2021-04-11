المعمل الجنائي يفحص حريقًا داخل شركة بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأحد، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة آثار حريق محدود شب في شركة بمنطقة عابدين؛ وإعداد تقرير حول أسبابه، وحصر الخسائر والتلفيات.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شركة بشارع الجمهورية، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.