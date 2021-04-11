بعد إصابته بكورونا في اليمن.. "الهجرة" توضح الحالة الصحية للكابتن إبراهيم يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

تتابع وزارة الهجرة، حالة الكابتن إبراهيم يوسف لاعب منتخب مصر وغزل المحلة السابق، والذي أصيب بفيروس كورونا أثناء عمله في اليمن مدربًا لفريق الصقر اليمني، ودخل على إثرها إحدى المستشفيات هناك، إلا أن حالته الصحية احتاجت مزيدًا من الرعاية ما استدعى نقله إلى مستشفى عدن.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، تواصلت بشكل مباشر مع أسرة الكابتن إبراهيم يوسف، وأكدت لهم أن الوزارة في متابعة مستمرة لحالته، واستجابت على الفور لاستغاثات أسرته فور علمها بالحالة منذ فترة، وتم التنسيق والتعاون بين وزارتي الهجرة والخارجية منذ ذلك الحين، لتقديم كل ما تتطلبه حالته الصحية من رعاية، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تعمل على توفير أقصى الرعاية والمتابعة لأبنائها في الخارج وتعمل على التواصل معهم وتلبية احتياجاتهم، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لوزارة الهجرة برعاية المصريين بالخارج، وأنه سيتم اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الكابتن إبراهيم يوسف الصحية وعودته إلى وطنه.

وأضافت وزيرة الهجرة أن نقل الكابتن إبراهيم يوسف إلى مستشفى عدن جاء بناء على طلب المواطن اليمني المرافق له لاستكمال علاجه بها، كما أن الوزارة على تواصل دائم مع السفارة المصرية في الرياض التي يغطي عملها أيضًا اليمن، والتي تتابع حالة الكابتن إبراهيم يوسف بشكل يومي وتعمل على توفير كل ما يحتاجه.

وأوضحت مكرم أن الكابتن إبراهيم يوسف كان سيعود أمس إلى مصر على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، إلا أن تراجع حالته الصحية مجددًا أثناء تواجده على الطائرة قبل إقلاعها، تسبب في عودته إلى مستشفى عدن مرة أخرى حتى تستقر حالته.

وأكدت مكرم سعي وزارة الهجرة المستمر لرعاية مواطنينا بالخارج وتلبية كافة احتياجاتهم.​