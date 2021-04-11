شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس من دار الأوبرا: «مصر ستظل دائمًا زاخرة بفنونها وتراثها وثقافتها العريقة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية والوفد المرافق له بزيارة دار الاوبرا المصرية.

واستقبلته الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وشهدا حفلا فنيا احتفاء وترحيبا بضيف مصر وذلك بحضور الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار وعدد من الشخصيات العامة وابناء الجالية التونسية في مصر.

وأبدى الرئيس التونسي قيس سعيد امتنانه بحفاوة استقباله بمصر، هذا البلد العريق بحضارته والمضياف دائماً لأشقاءه.

وأعرب عن سعادته البالغة بالحفل الفني والمستوى الراقي الذي ظهرت به دار الأوبرا المصرية، وما مثله من رمزية لانصهار الثقافتين المصرية والتونسية معاً، كما أشاد وقدم التحية لكل من المطرب التونسي الكبير لطفي بوشناق، والمطربة القديرة ريهام عبدالحكيم، وإلى الفرقة الموسيقية.

وأكد على عمق العلاقات الثقافية بين مصر وتونس كونها جسراً حيوياً وفاعلاً لتحقيق التواصل البناء بين الشعيين، مضيفاً بأن مصر دائماً ستظل زاخرة بفنونها وتراثها وثقافتها العريقة.

ووجهت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية لاتفاقهما الثمين على اعلان 2021 -2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية والذى جاء انطلاقا من الايمان باهمية القوى الناعمة في التواصل بين الشعوب وادراكا لدور الثقافة والفنون في صون الهوية العربية وتحقيق مستهدفات التنمية.

وأشارت إلى أن زيارة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية للأوبرا تعد حدثاً تاريخياً يؤصل عمق العلاقات الوجدانية بين الاشقاء، مشيرة ان القاهرة وتونس تربطهما صلات متعددة وتتميز بذكريات الماضى العريق وانجازات الحاضر المشرق وطموحات المستقبل الواعد، واكدت انه جارى التنسيق لاعداد اجندة فعاليات ثرية ومتنوعة للاحتفال بعام الثقافة المصرية التونسية تبرز الحراك الفكرى والفنى في المجتمعين وتشمل كافة الوان الابداع في مختلف المجالات.

أحيا الحفل المطرب التونسى الكبير لطفى بوشناق والمطربة ريهام عبدالحكيم بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وتضمن مختارات من الاعمال المصرية والتونسية حظيت بإشادة الجمهور وتفاعله كان منها الاطلال، نغني لنحيا، هذي غناية ليهم، انا حبيت واتحبيت، لاموني اللي غاروا مني، سمراء ياسمراء إلى جانب موسيقى اغنية ألف ليلة وليلة.