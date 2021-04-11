شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة في رسالة طمأنة: «متخافوش..اللقاح آمن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مناشدة إلى أهالي الصعيد بخصوص لقاح فيروس كورونا.

وقالت «زايد» في تصريحات خاصة لفضائية «اكسترا نيوز» اليوم الأحد خلال تفقدها لمستشفيات حميات سوهاج إن هناك تطوير شامل لجميع مستشفيات الصعيد لاستقبال حالات كورونا.

وأضافت: «سنقوم غدًا بافتتاح مركز لتلقي تطعيم كورونا ليتم مضاعفة المراكز في الصعيد، وأقول لأهالي الصعيد اللقاح آمن أرجو أن أهلنا ميخافوش من اللقاح لأنه لا يوجد إقبال على تلقي اللقاح».

وكشفت حقيقة دخول مصر في الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت «زايد»: «مقدرش أقول أنها موجة ثالثة ولكن هناك معطيات خاصة مع دخول شهر رمضان الذي شهد العام الماضي بداية الزيادة الكبيرة في الموجة الأولى، ويليها فترة أعياد عيد القيامة».

وأضافت: «خلال فترة الأعياد والمناسبات والتي تشهد تجمعات أسرية بنخاف من التجمعات، عندنا توقع أن احتمال يكون فيه زيادات في أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة».