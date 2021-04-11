شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: كروت لدخول الأيتام لجميع مراكز الشباب بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاحتفال بمناسبة يوم اليتيم تحت مسمي «ها أنا أحقق ذاتي».

وقال رئيس الوزراء، خلال احتفالية «يوم اليتيم»، مساء السبت، إن وزارة الشباب والرياضة ستبدأ في توزيع كروت مجانية للأيتام تسمح لهم بـ دخول كافة مراكز الشباب المنتشرة في جميع قرى ومدن الجمهورية مجانا.

وأضاف مدبولي أن هذا يأتي في أطار تشجيع الجميع على ممارسة الرياضة والفاعليات المختلفة التي تقدها وزارة الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن وزارة الشباب تعمل على تحديث وتطوير مراكز الشباب، من أجل الإسهام في التنشئة الصحيحة.

وأضاف مدبولي، أن النشء والشباب محط اهتمام الدولة وهم درة عقد النسيج المصري، وان الحكومةتعمل على سعادتهم وتنميتهم واجب مصري.

وأوضح أن الدولة تعمل على حماية الشباب والنشء خصوصا والأيتام للبناء لانهم شباب الغد والمستقبل القويم.

ووصف يوم اليتيم بأنه مناسبة مصرية خالصة، والقوة عالمية لنؤكد للعالم اننا امة نحترم الانسان ونقدره.