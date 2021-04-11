شكرا لقرائتكم خبر عن جولة سياحية لزوجة قائد القوات البحرية الفرنسية بمتحف المجوهرات الملكية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت زوجة قائد القوات البحرية الفرنسية، والوفد المرافق لها جولة سياحية داخل متحف المجوهرات الملكية في الاسكندرية اليوم الاحد، وسط إجراءات احترازية بسبب كورونا.

وكان في شرف استقباله وكيل المتحف إنچي حمدي، كما قام بمرافقة الوفد بالشرح باللغة الفرنسية علا سامي الأمينة بالمتحف، وصاحب الوفد خلال الزيارة من قسم العلاقات العامة سوزان أحمد.

وأبدى الوفد الفرنسي إعجابه الشديد بالطراز المعماري للقصر، كما أبدوا انبهارهم بمقتنياته الفريدة، وحرصوا على إلتقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية في نهاية الجولة.

وتمت الزيارة مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال ارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات الآمنة.

وفى سياق متصل، قام متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، بتنفيذ جولته الافتراضية الأولى من داخل قاعات العرض بالمتحف وذلك بالتعاون مع المركز الاستكشافي بالمنصورة.

جولة سياحية لزوجة قائد القوات البحرية الفرنسية بـ"المجوهرات الملكية" (صور)

جولة سياحية لزوجة قائد القوات البحرية الفرنسية بـ"المجوهرات الملكية" (صور)

جولة سياحية لزوجة قائد القوات البحرية الفرنسية بـ"المجوهرات الملكية" (صور)