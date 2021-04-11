شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مائي: آبي أحمد يستخدم سد النهضة كورقة سياسية في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عباس شراكي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا لديها 100 مليون فدان مراعي وغابات بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من البحيرات مما يستهلك كمية مياه كبيرة.

وأضاف عباس شراكي، خلال برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه أحمد موسى على قناة « صدى البلد»، أن معظم الدول الإفريقية ليس لديها كهرباء بالشكل الكافي.

وأشار إلى أنه تم إغلاق 4 بوابات صغيرة في السد الإثيوبي مما تسبب في ترسب الطمي أمامها وأن السد الإثيوبي ليس جاهزا للتشغيل وفقا لصور الأقمار الصناعية.

وتابع أن مليار متر مكعب سيمر من البوابات خلال عدة أيام وليس في يوم واحد وان الإجراء الذي اتخذته إثيوبيا معناه أنها ستبدأ الملء الثاني للسد

وأوضح أنه من الوارد غرق السودان بسبب السد الإثيوبي مشيرا إلى أنه هناك ضغط من الداخل على الحكومة الإثيوبية مما جعلها تسعى إلى الملء الثاني للسد وأن آبي أحمد يستخدم السد كورقة سياسية في الانتخابات.