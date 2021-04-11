شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تتابع جهود القليوبية والفيوم والدقهلية لتوفير السلع المخفضة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية، المعارض التي نظمتها محافظات القليوبية والفيوم والدقهلية، لتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة لا تقل عن ٢٥%.

وقال بيان صحفي الأحد، إن توفير السلع بأسعار مخفضة، يأتي في اطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتأكيداته بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل مواجهة أرتفاع الأسعار وضبط حركة الأسواق والعمل على توفير كافة السلع الغذائية والأساسية لجميع المواطنين بأسعار مخفضة ومكافحة غلاء الاسعار والعمل على ضخ كميات اضافية من كافة السلع بالمنافذ والأسواق ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين وخاصة محدودى الدخل خلال تلك الفترة.

معارض أهلا رمضان لتوفير السلع المخفضة استعدادا لرمضان

معارض أهلا رمضان لتوفير السلع المخفضة استعدادا لرمضان

معارض أهلا رمضان لتوفير السلع المخفضة استعدادا لرمضان

معارض أهلا رمضان لتوفير السلع المخفضة استعدادا لرمضان