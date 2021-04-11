شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مستشفى سوهاج العام يعمل بكامل طاقته لاستقبال مرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مستشفى سوهاج العام تعمل بكامل طاقتها في تقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس «كورونا» بالمحافظة، موجهه بإنشاء مستشفى سوهاج العام الجديد ليضم كافة التخصصات الطبية، وفقًا لمعايير الجودة بهيئة الرقابة والإعتماد بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مما سيساهم في سرعة إدراج المحافظة ضمن المنظومة الجديدة.

جاء ذلك مساء اليوم خلال تفقدها مستشفى سوهاج العام، يرافقها اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، وقيادات وزارة الصحة، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وعددًا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

وحرصت وزيرة الصحة، على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، وغرف المرضى للإطمئنان على توافر الخدمات الطبية المقدمة لهم، والوقوف على حالتهم الصحية، مؤكدة حرصها على متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى أنها ستجرى خلال الفترة المقبلة سلسلة من الزيارات الميدانية بالمحافظة للوقوف الدورى على أعمال التطوير بالمنشآت الطبية وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأعلنت الوزيرة، عن تخصيص مركز لتلقى لقاحات فيروس «كورونا» بمركز جيهنة بمحافظة سوهاج خلال الأسبوع الجارى، في إطار التوسع في المراكز على مستوى المحافظة، تيسيرًا على المواطنين.

وقد بدأت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، زيارتها الميدانية اليوم لعدد من محافظات الصعيد بتفقد عدد من المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس «كورونا» بمحافظة قنا للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بخطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية.