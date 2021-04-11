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مدبولي: يوم اليتيم مناسبة مصرية خالصة تحولت إلى أيقونة عالمية

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

ونقل مدبولى، خلال احتفالية يوم اليتيم، تحية الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الأحد، بالنجاح والتوفيق لمختلف الفعاليات الخاصة بالنشء والشباب.

وأوضح أن يوم اليتيم مناسبة مصرية خالصة تحولت إلى أيقونة عالمية لتؤكد للعالم أجمع أننا أمة تحترم الإنسان وتقدره وتعلى من مكانته وقيمته.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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