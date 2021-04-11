شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: يوم اليتيم مناسبة مصرية خالصة تحولت إلى أيقونة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

ونقل مدبولى، خلال احتفالية يوم اليتيم، تحية الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الأحد، بالنجاح والتوفيق لمختلف الفعاليات الخاصة بالنشء والشباب.

وأوضح أن يوم اليتيم مناسبة مصرية خالصة تحولت إلى أيقونة عالمية لتؤكد للعالم أجمع أننا أمة تحترم الإنسان وتقدره وتعلى من مكانته وقيمته.