شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يودع نظيره التونسي قيس سعيد في مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضيفه الكريم الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم، بمطار القاهرة.

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص على توديع أخيه الرئيس قيس سعيد بعد ختام زيارته إلى مصر التي استمرت ثلاثة أيام، والتي عكست عمق علاقات المودة والأخوة التي تجمع بين مصر وتونس على المستويين الرسمي والشعبي، وكذلك حرص البلدين على التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة.