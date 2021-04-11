شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الفندقية بالسويس تحصل على المركز الأول بمسابقة «شيف المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم في السويس عن حصول المدرسة الفندقية على المركز الاول بمسابقة شيف المستقبل والذى يقام تحت رعاية برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر «TVET Egypt»، ووزارة التجارة والصناعة، وبالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجموعة من الفنادق والمؤسسات الفندقية في مصر.

ومن جانبه قال الدكتور محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس، ان طلاب المدرسة الفندقية نجحوا في الحصول على المركز الاول في مسابقة شيف المستقبل الموسم الثالث والتى تقام تحت رعاية برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى في مصر عقب تجاوز كافة المراحل الموجودة بالمسابقة، لافتا ان الهدف من المسابقة تدعيم سوق العمل الفندقي بخريجين على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة، وتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني.

وأضاف الدكتور محمود الفولى ،ان هذا البرنامج بتمويل من الحكومة المصرية وبمشاركة الاتحاد الأوروبي وبمشاركة عدد من الخبراء في مجال الفنادق والسياحة، لافتا ان الشروط ان يترواح عمر الطلاب من عمر 14 وحتى 18 عاما للمشاركة في المسابقة وأن يكون طالبًا في إحدى المدارس الفندقية أو المعاهد الفنية.