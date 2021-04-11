شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مساء الأحد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الوزير في نص البرقية: «يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان، داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذا الشهر الكريم على سيادتكم وشعب مصر العظيم أعواماً عديدة يملؤها الخير واليمن والبركات والإنجازات المتميزة التي تبهر العالم أجمع، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق أمالها في الأمن والاستقرار والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة».