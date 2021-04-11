شكرا لقرائتكم خبر عن «طب بنها» تنظم محاضرة حول جديد العلاج بالدعامات الحديثة للشريان الأورطي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قسم الجراحة (وحدة الأوعية الدموية) بكلية طب بنها، الأحد، محاضرة دولية بالتعاون مع جامعة سيجين الألمانية، عبر برنامج zoom meeting، حول الجديد في طرق العلاج بالدعامات الحديثة لعلاج الشريان الأورطي، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها.

شارك في المحاضرة كل من الدكتور هشام رشيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع، والدكتور عماد عبد الحافظ رئيس أقسام الجراحة العامة، والدكتور أحمد عبد الحكيم رئيس وحدة الأوعية الدموية، والدكتور السيد عفيفي، وقام بالتنسيق الدكتور مصطفى بيومي.

كما حرص المشاركة البروفسور فايت براون عميد كلية الطب للدراسات بجامعه سيجين، وعدد من أطباء أقسام جراحة الأوعيه الدموية بها، و أساتذة و أطباء جراحة الأوعية الدموية ببنها، كما شارك عدد من الأساتذة و الأطباء المهتمين بمجال جراحة الأوعية الدموية من مختلف دول العالم.

وقام بإدارة المحاضرة البروفيسور أحمد قشتي رئيس أقسام جراحه الاوعيه الدمويه في مستشفي يونج شتيلين في سيجين ومستشفي باتيستا في فرويدينبرج ورئيس مركز علاج الشريان الاورطي في جنوب شرق فالن بألمانيا.

يذكر أن البروفيسور أحمد قشتي أحد أبناء خريجي كلية الطب جامعة بنها، كما أنه يعتبر من رواد جراحة الدعامات لعلاج الشريان الأورطي في أروبا وألمانيا، وله العديد من الأبحاث والمحاضرات في هذا المجال، كما شارك في اختراع بعض الدعامات الخاصة لعلاج العمليات المعقدة في جراحة الشريان الأورطي.

من جانبه ألقى عميد كلية طب بنها، كلمة رحب فيها بالحضور، معربًا عن سعادته بتلبية الدعوة للتبادل العلمي والطبي في إطار يهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين كلية طب بنها وكلية طب سيجين من خلال ثلاث محاور للتبادل الطلابي و على مستوى أعضاء هيئة التدريس والتدريب، مؤكدًا على أن جامعة بنها تحرص دائما على التواجد الدولي و تبادل الخبرات والإستفادة من خلال عقد عدد من بروتوكلات التعاون مع الجامعات الدولية.

طب بنها تنظم محاضرة دولية بالتعاون مع سيجين الألمانية حول الجديد في طرق العلاج بالدعامات الحديثة للشريان الأورطي

طب بنها تنظم محاضرة دولية بالتعاون مع سيجين الألمانية حول الجديد في طرق العلاج بالدعامات الحديثة للشريان الأورطي

طب بنها تنظم محاضرة دولية بالتعاون مع سيجين الألمانية حول الجديد في طرق العلاج بالدعامات الحديثة للشريان الأورطي

طب بنها تنظم محاضرة دولية بالتعاون مع سيجين الألمانية حول الجديد في طرق العلاج بالدعامات الحديثة للشريان الأورطي