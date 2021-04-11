شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة كورونا» تكشف آخر التطورات الصحية لوائل الإبراشي وخالد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليمة لمكافحة كورونا، إنه لم يتم رصد أي أثار جانبية للقاح أسترازينكا، مشيرًا إلى أنه حصل على اللقاح وفي أول يوم ارتفعت درجة حرارته وألم بسيط وتكسير في الجسم، ولكن من خلال المسكنات البسيطة أستطاع أن يقوم بعمله، ويشعر الآن بنوع من الأمان.

وتابع «حسني»، خلال تصريحات إعلامية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الحصول على الجرعة الاولى من لقاح أسترازينكا لا يعطي الأمان الكامل، ولابد من الحرص على الحصول على الجرعة الثانية

ولفت إلى أن الإعلامي وائل للإبراشي تماثل للشفاء وقريبًا سيظهر على التلفزيون، أما الفنان خالد النبوي فبإذن الله سيتماثل للشفاء خلال أيام.