شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الطود الإعدادي الثانوي ينضم للمنظومة التعليمية بالأقصر الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية بزيارة تفقدية صباح اليوم الأحد لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية لمعهد الطود الإعدادي الثانوي بنين بإدارة الأقصر الأزهرية قبل لجنة الاستلام المزمع انعقادها خلال أيام .

أكد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية بأن معهد الطود الأزهري يعد صرحا تعليميا جديداً ينضم للمنظومة التعليمية الأزهرية التي تتكامل في جميع مقوماتها التعليمية والتكنولوجية بالإضافة للبنى التحتية المواكبة لمتطلبات العصر الحديث ويقوم بتنفيذ هذا المشروع المتميز شركة الإنتاج الحربي وبإشراف المهندس أحمد بغداداي بدري مدير الإدارة الهندسية والمهندس محمد عبدالفتاح والفنيين أحمد عبدالجواد وعرابي كمال عرابي من الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية وإستشاري الجهة المنفذة مهندس أحمد حسان .

وأوضح مدير الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية بأن المبنى قائم على الجناح الجديد الذي يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية ؛ حيث يتضمن الدور الأرضي على خمسة فصول وغرفة شيخ معهد وغرفة وكيل ودورة مياه وغرفة إدارة ، كما يحتوي الدور الأول علوي على ستة فصول وغرفة إدارة ودورة مياه ، أما الدور الثاني علوي فيتضمن خمسة فصول وغرفة حاسب آلي وغرفة إدارة ، الدور الثالث علوي يتضمن خمسة فصول ومكتبة وغرفة ادارة ..

ومبنى الجهود الذاتية المستكمل من جانب الأزهر يتكون من دور أرضي يتضمن معملين علوم وغرفة تحضير وغرفة فنية وغرفة أنشطة وغرفة إدارة وغرفة زائرة صحية ودورات مياه لطلاب الاعدادي ودورات مياه لطلاب الثانوي ودورة مياه للمعلمين ودورة مياه للمعلمات ودورة مياه لمتحدي الإعاقة وميضئة ومصلى.